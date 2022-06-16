Dermatolog Dr. Ali Şahan başkentte klinik açtı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dermatoloji uzmanı Dr. Ali Şahan, başkentte klinik açtı. Kliniğin açılışı 10 Haziran Cuma akşamı Atakule Teras’ta düzenlenen görkemli davetle yapıldı. Davete iş, sanat ve cemiyet dünyasının seçkin isimleri katıldı.



EN YENİ TEKNİKLERİ SON TEKNOLOJİYLE UYGULAYACAĞIZ



Açılışı gerçekleştiren Dr. Ali Şahan mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Güzellik sektöründeki son trendler ve yeni teknikleri dünyanın en iyi teknolojileriyle uygulayacağımız kliniğimizin açılışını gerçekleştirdik. Alanının en iyisi olan isimlerden uzman bir kadro oluşturduk. Açılışımızı da kliniğimize yakışacak bir şekilde yaptık. Bu özel günümüzde dostlarımız da bizi yalnız bırakmadığı için mutluyuz.”



MAZHAR ALANSON’DAN UNUTULMAZ ŞARKILAR



Kokteyl, son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Pandami Music’in eğlenceli sahne performansıyla başladı. Ardından müziğin usta ismi Mazhar Alanson sahneye çıktı. Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, davetlilere keyifli bir gece yaşattı.