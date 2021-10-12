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Deniz Kayran yeni şarkısı ‘Kör Kuyular’ Yayında!

12 Ekim 2021 Salı 12:43
9 Okunma
Deniz Kayran yeni şarkısı ‘Kör Kuyular’ Yayında!

ASLAN SAYIM

Deniz Kayran’ın  yeni tekli çalışması ‘Kör Kuyular’ Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. 

Yalan Oldu ve Gözlerim Arıyor Ya isimli şarkılarıyla kendi dinleyici kitlesini oluşturan başarılı yorumcu Deniz Kayran yeni single çalışması ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Youtube Grand Müzik kanalında yayınlanan şarkının sözleri ve müziği Deniz Kayran imzası taşıyor. Aranjörlüğünü ise Ozan Arapoğlu üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Onur Kını oturuyor. Grand müzik yapımcıları Hayrettin Güneş ve Mehmet Güneş yeni müzisyenlere her zaman kapılarının açık olduğunu ve her tarzda müzik projelerlerine Grand müzik ailesi olarak yer vereceğini açıkladı. 

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Deniz Kayran Yeni şarkısı Kör Kuyular Yayında
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