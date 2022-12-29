Deniz Hıracan Merve Karakteri için kampa girdi

Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı Aşkın Saati filminde Merve karakteriyle sinemaya adım atan Deniz Hıracan, kontrolcü iş bitirici ve her şeyi anında anlayan bir karaktere hayat veriyor. Karakteri için konuşan Hıracan, “Bu karakter bana hiç benzemiyor. Aramızdaki tek benzediğimiz alaycılığımız diyebilirim” dedi. Ekranların ve sosyal medyanın ardından beyazperdede ilk rolü olduğunun altını çizen Deniz Hıracan, “Alanında başarılı ünlü isimlerle çalışmak çok keyifliydi. Onların yanında kendimi büyümüş hissettirdi. Karakteri layığıyla oynamak için özellikle kilo aldım. Şimdi ise kendimi kampa soktum ve bol bol spor yaptım. Su anda istediğim kilodayım” dedi.

Deniz Hıracan Ocak ayında İran- Türk yapımı dijital dizide oynamak için anlaşma yaptı.