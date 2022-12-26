Demir’den girişimci kadınlara tam destek  

Sağlık ve estetik alanındaki yenilikleri yakından takip ettiklerini belirten iş insanı, doğru hekim seçimi konusunda da hassas davrandıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin özellikle son yıllarda sağlık turizmindeki yerinin giderek popülerleşmesinin altında başarı saklı. Doğru hekim seçimi, kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve uygun fiyat politikası en önemli unsurlar arasında. Bu aşamada şubelerimin sayısını artırarak özellikle kadın girişimcilere istihdam sağlayıp geleceğine ışık tutmak, aynı zamanda rol model olmayı hedefliyorum. ”