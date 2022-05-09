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DEMET TEKİN’DEN YENİ BİR ALBÜM

Söz ve müziği Demet Tekin imzası taşıyan Türk Müziği makamlarından oluşan on şarkının yer aldığı “Demet’in Tangoları” adlı albümü, Yenikapı Müzik yapım etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:07
DEMET TEKİN’DEN YENİ BİR ALBÜM

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şevket Aşıkuzun’un aranjörlüğünü yaptığı albümünün ilk klibi “Gözlerimin Önünden Geçerken Hatıralar" adlı şarkıya çekildi. İstanbul’da tarihi bir mekanda, yönetmen Murat Küçük tarafından çekilen klip youtube kanalında müzik severlerin beğenisine sunuldu.

Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde başlayan müzik yolcuğunu, İTÜ Türk Musiki Devlet Konservatuarı ve  ardından Türk müziği yüksek lisansı ile tamamlayan Demet Tekin, müziğin üretim aşamasında olmayı sahne önünde olmaktan daha çok tercih ediyor. Bugüne kadar bir çok müzik dalında sözlerini yazdığı, bestesini yaptığı toplam 116 eseri bulunuyor. Bu eserleri albüm haline getirerek dijital platformda yayınlayan Demet Tekin, “müziğin üretim aşaması beni her zaman çok heyecanlandırıyor” dedi.

Çocukluğundan beri Türk müziği aşığı olduğunu, bu albümde amacının Türk müziği sesleriyle yeni tango çeşitlemeleri sunmak olduğunu sözlerine ekledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Demet TekinDemetin Tangoları
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