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Demet Işıl Yılmaz

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08 Aralık 2020 Salı 18:11
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Demet Işıl Yılmaz

Demet Işıl Yılmaz: Artık hiçbir kadın hasta olmayacak!

HABER: AZİZ KARATAŞ

  

“Sabahlara kadar çalışmamın, İstanbul’da en iyi yerlerde yemek yemenin en iyi telefonları kullanmanın bedelini hastane odalarında ödedim.” diyen Demet Işıl Yılmaz, kendisi gibi metropolde yaşayan, çalışan ve hayalleri küçük bir kasabada café açmak olan tüm y ve z kuşağını rahatlatmaya ‘Mecburiyetsiz’ kitabı ile geliyor.

Geçtiğimiz yıl zorlu bir kanser mücadelesinden, zafer ile ayrılan yazar Demet Işıl Yılmaz, Destek yayın evinden çıkacak Mecburiyetsiz kitabında, tüm yaşam hikayesini anlatırken, bedensel değil, ruhsal hastalık sürecini tüm kadınlar için yazdığını belirtiyor.

  

KİTAP VE REKLAM GELİRLERİ İLE KADINLARIN İHTİYAÇLARI GÖRÜLÜYOR!

 

Yaşadığı bu zorlu süreçten daha da güçlenerek çıktığını, sosyal medyada görülen her hayatın gerçeği yansıtmadığını ve herkesin yaşayabileceği bir hastalık olduğunu belirten Demet Işıl Yılmaz, kendisini motive eden şeyin yine kendisi olduğunu belirterek, Youtube reklam gelirleri ve kitabından kazancının belli bir kısmı ile kanserli kadınların ihtiyaçlarını sağlıyor.

  

UZMANLARLA CANLI YAYINLAR

 

Geçtiğimiz yıl da pandemi döneminde kanser hastalarının  sesi olan Wediacorp’a bağlı ve dünya basının yer alan ilk türk Youtuber olan Demet Işıl Yılmaz, yeniden bolca önlem aldığımız bugünlerde doktorlarla canlı yayınlar yaparak Instagram ve Youtube hesabı üzerinden kadınları bilinçlendiriyor ve bu dönemde kendi bağışıklık sistemleri için neler yapabilecekleri konusunda canlı yayınlar gerçekleştiriyor.

Önce Vatan Gazetesi

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Demet Işıl Yılmaz
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