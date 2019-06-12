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Demet Evgar Lay’s ile Yazı Başlatıyor

Lay’s, marka yüzü Demet Evgar ile beraber eğlenceli bir piknik organizasyonuna imza attı.

Demet Evgar Lay’s ile Yazı Başlatıyor

Lay’s, marka yüzü Demet Evgar ile beraber eğlenceli bir piknik organizasyonuna imza attı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:36
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Demet Evgar Lay’s ile Yazı Başlatıyor

İSTANBUL-  Demet Evgar’ın ev sahipliğinde Swissotel Chalet Garden’da gerçekleşen organizasyona sanat ve cemiyet hayatından Ayşegül Kayabay, Petek Ertüre, Burcu Şendir, Elif Yazıcı Girgin, Serap Sarı, Arzu Kunt gibi isimler de katıldı. Yazın gelişini beraber kutlayan davetliler piknik yaparken bir taraftan da lezzetlerin tadını çıkardılar.

Cips markası, reklam yüzü Demet Evgar ev sahipliğinde keyifli bir piknik ile yazı başlattı! Yazın gelişini büyük bir coşkuyla karşılayan davetliler Lay’s lezzetleriyle piknik keyfi yaşarken bir taraftan da Demet Evgar’la eğlenceli bir gün geçirdiler.

Demet Evgar, cips severleri ferahlatmak için çıkarttığı “"Bugün burada en güzel mevsimlerden yazın keyfini çıkartmaya Lay’s ile başlayalım istedik. Havalar ısındığında hepimiz dışarıda, parklarda ve sahillerde olmayı seviyoruz. Yeni ürünü Ferahlatan Cacık tadında, adından da anlaşılacağı üzere bunaltıcı yaz sıcaklarında yardımıma koşuyor. Ben de yaz sohbetlerinde atıştırmalık hakkımı  bundan yana kullanıyorum.” dedi.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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