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Demedi Deme’yin Uhde Seçil geri döndü

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Demedi Deme’yin Uhde Seçil geri döndü

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:18
22 Okunma
Demedi Deme’yin Uhde Seçil geri döndü

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

90’lı yıllarda “Uhde” isimli şarkısıyla zirveye tırmanan ve kendine has yorumuyla Türk pop müziğinde ayrı bir yeri olan Uhde Seçil, “Demedi Deme” isimli yeni single’ıyla müzik hayatına geri döndü.

 

16 yıl sonra yeniden

 

Uhde Seçil’in, 16 yıl aradan sonra yayınladığı sözü ve müziği Sadettin Dayıoğlu’na, düzenlemesi Feryin Kaya ve Burak Irmak’a ait olan “Demedi Deme” isimli şarkısı Ossi Müzik etiketiyle, Hakan Eren’in prodüktörlüğünde müzikseverlerle buluştu. 

Yönetmen Gökhan Özdemir’ in imzasını taşıyan şarkının klibinin çekimleri sırasında oldukça heyecanlı görünen güzel popçu, şarkının dijital platformlarda yer almasından sonra sosyal medya hesabında ‘Bugün yeniden doğdum. Beden olarak değil ama ruhen. Ve benimle birlikte bir bebek dünyaya geldi. Adı Demedi Deme. Bu bebeği siz sevenlerimle birlikte büyüteceğiz. Daha çok ta onu sizler kucaklayıp, bagriniza basarsanız unutulmaz olacaktır. Bunun için şimdiden size teşekkür ediyorum. 90lı yıllarda ilk bebeğim Uhde yi çıkarıp sizlerle tanışmaya nasıl hazırlanıp heyecandan kalbim yerinden çıkacak gibiyse şimdi de aynı heyecanı yaşıyorum.’sözleri ile başlayan uzun bir mesaj paylaşarak bu projede yer alan herkese tek tek teşekkür etti. Çalışmanın kapak fotoğraflarında Yaşar Şenyüz imzası var… 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Demedi DemeUhde SeçilPop Müzik
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