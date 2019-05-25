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Della Miles Hayranlarıyla Buluşuyor

Amerikalı sanatçı Della Miles Bodrum akşamlarına sesi ve yorumuyla damgasını vurmaya devam ediyor...

Della Miles Hayranlarıyla Buluşuyor

Amerikalı sanatçı Della Miles Bodrum akşamlarına sesi ve yorumuyla damgasını vurmaya devam ediyor...

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:12
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Della Miles Hayranlarıyla Buluşuyor

İSTANBUL- Yaz boyu Çarşamba akşamları Bodrum Lujo Hotel'de hayranları ile buluşacak olan Della Miles, serinin üçüncü konserinde de iz bırakan bir performansa imza attı. Gecede 2002 yılında bir dönem birlikte çalıştığı ve uyuşturucu nedeniyled hayatını kaybeden arkadaşı Whitney Houston'a yazdığı eseri de seslendirdi. Ünlü isme madde bağımlısı olduktan ve her şeyini kaybetmeye başlamasının ardından bir mektup yazdığını ifade eden Miles, "Onu çok seviyordum ve içine düştüğü durum beni çok üzüyordu. Ona bu şarkıyla seslenmek istedim. Ne yazık ki başaramadık ve ondan bana kalan bu şarkı oldu. Uyuşturucu bu dünyanın en kötü şeyi. Gençlerin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Allah'ın sizlere emaneti bedenlerinizi zehirlemeyin. Siz ve biz... Sadece emanetçileriz..." sözleriyle duygularını dile getirip ''Addicted'' (Bağımlı) şarkısını seslendirdi. Şarkıdan sonra duygulandığı dikkatlerden kaçmayan Miles "seni seviyorum Whitney... Daima..." diyerek onu anmayı ihmal etmedi.

Konserinin sonlarına doğru türkçe şarkılarda söyleyen Siyah inci lakapli başarılı sanatçı performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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Della MilesSiyah IncişarkıBağımlışarkıdan SonraDaimaAlkışlarEşilikElif Hayvalı
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