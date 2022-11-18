Deha Duygu Sayar 'Haram Hakkım' ile dikkatleri üzerine çekti

HABER: DİNÇER KARACALAR

2014 yılında “O Ses Türkiye” yarışmasında elde ettiği çeyrek finalin ardından Ebru Gündeş'e, back vokal yapan Sayar hız kesmeden sahne çalışmalarıyla beraber sürdürdüğü müzik çalışmalarına da yeni teklisi 'Haram Hakkım'la devam ediyor.



Sözleri Melda Gürbey'e, müziği Berk Telkıvıran'a ve mix- mastering’i Serkan Boz'a, ait olan 'Haram Hakkım' ile dikkatleri üzerine yeniden çekmeyi başaran Sayar'ın İzmir'de çekilen klibinin yönetmenliğini Ali Karakış üstlendi.



Bir yandan müzik çalışmalarına devam eden Deha Duygu Sayar, yeni yılda sürpriz projelerinin olduğunun müjdesini de verdi.



'Haram Hakkım' tüm dijital platformlardaki yerini aldı.



