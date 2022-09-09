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Dansın Megastarından Beşinci Klip

Ünlü dans eğitmeni ve koreograf Fatih Haktan Coşkun müzikteki yükselişine ve sözü, müziği kendisine ait olan şarkılarını video klipleriyle paylaşmaya devam ediyor.

09 Eylül 2022 Cuma 13:12
Dansın Megastarından Beşinci Klip

HABER: SEDAT SARIKAYA

Beş şarkıdan oluşan “Naçizane” isimli ilk albümünü geçen yıl Doruk Müzik etiketiyle piyasaya çıkaran ve bir yıl içerisinde albümdeki şarkıların dördüne klip çeken Fatih Haktan Coşkun, albümün son şarkısı “Koşa Koşa” için geçtiğimiz hafta sonu bir kez daha kamera karşısına geçti.

Kliplerinin çoğunda olduğu gibi yine dans sahnelerini kendi yetiştirdiği dansçılar ile koreografiye dönüştüren Coşkun; hem kendi öğrencileri hem de genel müzik dinleyicileriyle müziğini paylaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. 

Konyaaltı Cherry Beach’te gerçekleşen ve işletme sahibi Ersin Bey ve mekan yönetiminin katkılarıyla tamamlanan klibin genel yönetmenliğini Fatih Kaynarca ve görüntü yönetmenliğini Taylan Altunbey üstlendi. 

Fatih Haktan Coşkun ikinci albümü “Nedamet” için şimdiden ön hazırlıklara başladığını ve çok yakında yine ilk albümündeki şarkıların da aranjörlüğünü yapan Erdem Topuzoğlu ile stüdyo çalışmalarına gireceğini belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fatih Haktan Coşkun
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