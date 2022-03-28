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Damla Ersubaşı, hayatındaki zor anları Beyin Dedektifi'ne anlattı

"Eski eşimin sinirli anlarını, kavgalarımızı yaşamamak isterdim"

28 Mart 2022 Pazartesi 13:22
Damla Ersubaşı, hayatındaki zor anları Beyin Dedektifi'ne anlattı

HABER : DİNÇER KARACALAR

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, yapımcılığını Özlem Çelik ve Çağrı Çelik'in üstlendiği Projepark Yapım tarafından hayata geçirilen Barış Muslu'nun sunduğu TV 100'de yayınlanan Beyin Dedektifi programına konuk oldu. Damla Ersubaşı, Muslu'nun "Hayatınızda şu olayı yaşamasaydım dediğiniz bir olay var mı" sorusuna "Eski eşim sinirli bir insandı. Kavgalarımız hayatta unutamadığım anlardı. 23 yaşında evlendim. Keşke 23 yaşında evkenmeseydim. Mesela kızım 23 yaşında evlenmek istediğini söylese daha küçüksün erken diye uyarırdım" yanıtını verdi. Programın Çözüm Odası adlı bölümünde de kendisini bir odaya kilitleyip saldıran hayranıyla yaşadığı korku dolu anları anlatırken fenalık geçirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı
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