Cüneyt Yalmaz’dan Sezen Aksu Şarkısı! 

Haber: Aslan Sayım

Müzisyen bir ailenin ferdi olan Cüneyt Yalmaz ilk müzik derslerini dedesi büyük duayen udi bestekar Selahattin Erköse den aldı müziğe kanun enstrümanı ile başlayan Cüneyt Yalmaz İstanbul sahnelerinde ve Albümlerinde bir çok sanatçıya eşlik etmiştir.

Yaklaşık 12 senedir aranjörlük ve müzik yönetmenliği yapmaktadır. Aşkım Sende Saklı, Adımı Sayıkla, Yalan ve Git isimli şarkılarıyla müzik listelerine başarılı giriş yapan Cüneyt Yalmaz yeni single için gün sayıyor! Sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait olan ‘Tutuklu’ şarkısını yeni versiyonu 4 Şubat’ta Dinç Müzik etiketi ile sevenlerinin karşısında.