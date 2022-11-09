CÜNEYT YALMAZ'DAN SÜPER BİR ŞARKI

Korcan Yiğit

İstanbul

Uzun yıllardır müzik piyasasında adından söz ettiren başarılı şarkıcı Cüneyt Yalmaz yeni şarkısı "Saf-i Keder" ile listelere üst sıralardan giriş yaptı. Sözleri Sudenur Çakmak, müziği ve aranjesi Cüneyt Yalmaz'ın kendisine ait olan şarkının klip yönetmenliğini ve yapımcılığını ise AGY Prodüksiyon'un sahibi Alişan Günay Yıldırım üstlendi. Klipte ünlü pop şarkıcısı Damla Yıldız da güzelliği ile sanatçıya eşlik etti.

Yoğun bir konser takvimi ve geniş

bir hayran kitlesine sahip olan Cüneyt Yalmaz şarkıcılığı haricinde aslında pek çok ismin hit şarkılarının düzenlemesine imza atmış başarılı bir aranjör. Duygulu sesi, eşsiz yorumu ve naif kişiliği ile gönüllerde taht kurmuş olan Cüneyt Yalmaz'ın yeni single çalışması "Saf-i Keder" i tüm dijital platformlarda ve YouTube'ta dinleyebilir, klibini izleyebilirsiniz.