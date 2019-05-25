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Cüneyt Arkın’dan, Bayrağı Devralmak İstiyorum

Türk dizi film ve sinemasının gelmiş geçmiş en iyi aksiyon aktörlerinin başında gelen Cüneyt Arkın’dan, bayrağı devralmak isteyen Tolga Akkaya kendine çok güveniyor.

Cüneyt Arkın’dan, Bayrağı Devralmak İstiyorum

Türk dizi film ve sinemasının gelmiş geçmiş en iyi aksiyon aktörlerinin başında gelen Cüneyt Arkın’dan, bayrağı devralmak isteyen Tolga Akkaya kendine çok güveniyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:23
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Cüneyt Arkın’dan, Bayrağı Devralmak İstiyorum

İSTANBUL-  Almanya’da yaşayan ve boks sporuyla ilgilenen başarılı isim bu alanda önemli şampiyonluklarda aldı. Kafes dövüşünde de önemli bir şöhrete sahip olan Tolga Akkaya, bir çok ünlüye de koruma olarak hizmet verdi. Dram ve komedide bütün dünya Türk yapımlarını izliyor iş aksiyona gelince biz dünyayı izliyoruz ifadesinde bulunan Tolga Akkaya “Türk yapımları her yerde oyuncularıyla ses getiriyor fakat aksiyon tarafımız çok eksik, bence yetişmiş ve aksiyon sahnelerinin altından kalkacak oyuncu az olduğundan yapımcılar girmeye çekiniyor. Aksiyonla alakalı bir yapımda Hollywood yapımcılarına parmak ısırtırım” dedi. Aksiyon dolu yapımların aksiyonu bol oyuncusu Tolga Akkaya, işimde en iyisiyim yakında bunu herkes görecek vurgusunuda yaptı.

Haber: Elif Hayvalı

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