CUMHURİYET BAYRAMINDA AMERİKA’DA 3 KONSER VERECEK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde Amerika’da üç ayrı şehirde Yılmaz Morgül ile Türk Sanat Müziği konserleri düzenliyor. Vakfın Amerika’da bulunan temsilcileri Dilek Yıldız (Ohio) ve Arzu Yonak (Los Angeles) ın organizasyonları ile gerçekleşecek konserler için turneye çıkacak olan Morgül’e vakıf kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan ile başkan yardımcısı avukat Edip Önder eşlik edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri içindeki ilk konser 26 Ekim günü Türk Amerikan Merkez Ohio Birliği için Ohio şehrinde, 2 Kasım günü Michigan Türk - Amerikan Kültür Derneği için Michigan şehrinde ve 9 Kasım günü de Türk-Amerikan Kuzeydoğu Ohio Derneği için de Cleveland şehrinde yapılacak. Amerika’daki dernekler işbirliğiyle Türk ve Amerikan’lı dinleyiciler için yapılıcak olan Türk Sanat Müziği konserlerinden elde edilecek gelirler dernek ve Engelsiz Yaşam Vakfı ile paylaşılacak.

Konserler öncesi dinleyiciler Türkiye’ye ait çeşitli ürünlerin sergileneceği standları gezecek ve Türk yemeklerini tadacaklar ve sonrasında Türk sanat müziği konseri dinleyecekler. Organizasyon için on beş gün Amerika’da kalacak olan Yılmaz Morgül, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Amerika’da büyük Atatürk’ü ve ülkemizi tanımak benim için çok önemli ve gururu verici olacak. Amerikalılara dünyanın gördüğü en büyük lideri, Atatürk’ü anlatacağım ve Türk sanat müziğini dinleteceğim” dedi…