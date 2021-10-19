Cudi Harman “YAK YAK”la zirvede

HABER: DİNÇER KARACALAR



22 yaşındaki genç sanatçı Cudi Harman, hızlı bir giriş yaptığı müzik dünyasında iddiasını ikinci single’ıyla sürdürüyor. “Söndür Kalbin Işıklarını” adlı ilk single’ıyla dinlenme rekorları kıran ve klibi YouTube’da 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan Harman’ın yeni şarkısı “Yak Yak” da büyük beğeni topladı.



SÖZ VE MÜZİĞİNE DE İMZASINI ATTI



Cudi Harman’ın söz ve müziğine Sertan Güçlü’yle birlikte imza attığı “Yak Yak”ın aranjesini Onur Aşar yaptı. Eagle Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan eğlenceli şarkının video klibi ise Mehmet Şahin’in yönetmenliğinde çekildi.



EN ÇOK İNDİRİLENLER LİSTESİNDE 1 NUMARA



NetD Müzik’in YouTube kanalında yayına giren “Yak Yak” klibine beğeni yağdı. Şarkı, iTunes Store’un “En Popüler Şarkılar” ve “En Çok İndirilenler” listesinde de 1 hafta boyunca 1 numarada kaldı.

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