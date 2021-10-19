Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1431.09
ALTIN
531.12
DOLAR
9.3234
STERLİN
12.8721
EURO
10.8629
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel...
Otopark alanları kiraya verilecek
Otopark alanları kiraya verilecek
Akaryakıt istasyonu arsası satışa çıkarıldı
Akaryakıt istasyonu arsası satışa...
Çorum İl Özel İdaresi’nden araç satışı 
Çorum İl Özel İdaresi’nden...
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cudi Harman “YAK YAK”la zirvede

“Söndür Kalbin Işıklarını” şarkısıyla müzik dünyasında fırtınalar estiren ve YouTube’da 1 milyon izlenme barajını aşan Cudi Harman, yeni single’ıyla sevenlerinin karşısında. Genç şarkıcının söz ve müziğine de imza attığı “Yak Yak”, dijital platformlarda yayında.

19 Ekim 2021 Salı 16:00
12 Okunma
Cudi Harman “YAK YAK”la zirvede

HABER: DİNÇER KARACALAR

22 yaşındaki genç sanatçı Cudi Harman, hızlı bir giriş yaptığı müzik dünyasında iddiasını ikinci single’ıyla sürdürüyor. “Söndür Kalbin Işıklarını” adlı ilk single’ıyla dinlenme rekorları kıran ve klibi YouTube’da 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan Harman’ın yeni şarkısı “Yak Yak” da büyük beğeni topladı.

SÖZ VE MÜZİĞİNE DE İMZASINI ATTI

Cudi Harman’ın söz ve müziğine Sertan Güçlü’yle birlikte imza attığı “Yak Yak”ın aranjesini Onur Aşar yaptı. Eagle Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan eğlenceli şarkının video klibi ise Mehmet Şahin’in yönetmenliğinde çekildi. 

EN ÇOK İNDİRİLENLER LİSTESİNDE 1 NUMARA

NetD Müzik’in YouTube kanalında yayına giren “Yak Yak” klibine beğeni yağdı. Şarkı, iTunes Store’un “En Popüler Şarkılar” ve “En Çok İndirilenler” listesinde de 1 hafta boyunca 1 numarada kaldı.

...

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cudi Harman YAK YAKla Zirvede
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CEMAL ALP EREN’İN SOSYAL MEDYA KİTLESİ BÜYÜYOR 
CEMAL ALP EREN’İN SOSYAL MEDYA KİTLESİ BÜYÜYOR 
Cefi’den konser tadında klip
Cefi’den konser tadında klip
Can Gox sahne performansıyla coşturdu
Can Gox sahne performansıyla coşturdu
Şarkının kayıtları stüdyodan çalındı
Şarkının kayıtları stüdyodan çalındı
Ajda Pekkan’ın yeni albümü “Ajda” çıktı
Ajda Pekkan’ın yeni albümü “Ajda” çıktı
Şarkıyı yaparken depresyona girdim
Şarkıyı yaparken depresyona girdim
ADELE “EASY ON ME” İLE 3 GÜNDE 70 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI!
ADELE “EASY ON ME” İLE 3 GÜNDE 70 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI!
Tuğba Özay Coşturdu
Tuğba Özay Coşturdu
Uriel’den ‘Nerdesin’ sürprizi
Uriel’den ‘Nerdesin’ sürprizi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma