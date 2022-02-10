Crazy Life Kalite Ödüllerinde 2 muhteşem konser!

Son dönemlerde yaptıkları görkemli organizasyonlarla adlarından söz ettiren Crazy Production ailesinden olan Crazy Life dergisininde imtiyaz sahipleri Hülya Yanıkdağ ve ilker Bekar'dan muhteşem bir organizasyon geliyor.Iş ve sanat camiasından alanında başarılı isimlerin ödüllerini alacağı bu muhteşem gala gecesi 2022 yılında en fazla konuşulacak gala gecelerinden biri olacak.

Birbirinden ünlü isimlerin ve iş insanlarının ödüllerini alıp birer sarkılarını seslendireceği bu önemli gecede 2 önemli sanatçının muhteşem konseri ile gece taçlanacak. 29 Mart tarihinde Dedeman Otel'de düzenlenecek Crazy Life Kalite Ödüllerinde Saat 20.00'de Ekin Uzunlar ve 21.00'da Zuhal Olcay konseri ile eğlence zirveye çıkacak.Geceye gelen misafirlere muhteşem bir konser ziyafeti yaşatılacak.Geceden önemli anlar Crazy Life dergisinde yayınlanacak