COVER KRALI URİEL 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Almanya’da ilk konserine hazırlanan cover kralı Altan çetin’in Masum şarkısına klip çekimlerini tamamladı ve Ağustos ayında dijital platformlarda sergilenecek. 2 single ile youtube ve tüm müzik platformlarında tıklanma ve izlenme sayılarını çok iyi yerlere getirdi ve sevenleri artık tacını takmak için yarışa girdi. Bu yıl sonuna kadar Masum, Kız Sen İstanbul’un Neresindensin, Nerdesin dinleyicilerine kavuşacak. 2022 yılının mart ayından itibaren büyük albüm hazırlıklarına başlanacak.