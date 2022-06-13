COSMOLIVE KOZMETİK’TEN 50 KADIN GİRİŞİMCİYE BÜYÜK DESTEK

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl ödüllendirilen “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması” listesine 43.sıradan giriş yapan Unac Grup, kadın girişimcilere özel olarak büyük bir destek sağlayarak Türkiye’de Cosmolive Kozmetik markasıyla “Naturel Kişisel Bakım Market” kategorisinde mağazalaşmayı başlatıyor.

200’ü aşan naturel kişisel bakım, kozmetik ve hijyen ürünleri gamıyla, 45 ülkeye ihracatı yapılan Cosmolive Kozmetik markası Türkiye’de mağazalaşmak için ilk 50 franchise’ı sadece kadın girişimcilere verecek ve temel koşulları sağlayan girişimci kadınlar franchise bedeli ödemeyecek.

2 Yıl İçinde 100 Mağaza Açılacak

Cosmolive Kozmetik markasının Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Ali Çoban, “Ülkemizde pek çok değerli kadın girişimci adayı hali hazırda hizmet veren kişisel bakım marketlerinden franchise almakta güçlük çekiyor çünkü özellikle finansal koşulları sağlayamıyor. Ekonomimizde yaşanan olumsuz gelişmeler de girişimci adaylarının cesaretini kırıyor. 25 yöneticisi de kadınlardan oluşan, tüm üretimini İzmir’de yapan, tamamen yerli bir marka olarak kadın girişimcilerimizin önünü tıkayan bu engelleri aşmalarını sağlayacağız. Cosmolive Kozmetik markamızın 200’ü aşan naturel ürün gamıyla, franchise bedeli almadan, doğru lokasyonlarda ve doğru zamanlarda mağaza açabilmeleri için kadın girişimci adaylarını destekleyeceğiz. Böylece hem yeni yatırımlara vesile olacak hem istihdamı teşvik edecek hem de üretimi had safhaya çıkaracağız. Ülkemizde eksikliği bilinen kaliteli, organik kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini daha geniş kitlelere daha makul fiyatlarla sunmuş da olacağız,” açıklamasını yaptı.

Franchise ile Türkiye’de 2 yıl içinde 100, Amerika’da ise 3 yıl içinde 100 naturel kişisel bakım marketi açmayı hedeflediklerini belirten Ufuk Ali Çoban Cosmolive Kozmetik’in İzmir’de bulunan fabrikasının 24 saat üretim yapmasından gurur duyduğunu da belirtti.

Pandemide En Çok Kazanan Sektör

45 Ülkede Tercih Edilen Marka

Cosmolive Kozmetik, pandemi döneminde risklerin de etkisiyle kişisel bakım, kozmetik ve hijyen ürünlerine olan yoğun talebin karşılanmasında önemli bir rol oynadı ve Türkiye’nin önde gelen değerli perakende markaları da Cosmolive Kozmetik ürünlerini satın alarak kendi markalarının etiketleri ile satışa sundular.

Global bir marka olma yolunda dev adımlarla koşan Cosmolive Kozmetik’in Florida ve Hollanda’da irtibat ofisleri bulunuyor. 2023’ün sonuna kadar ürün gamı 400 adet çeşitliliğe ulaşacak olan

Cosmolive Kozmetik Amerika’dan Avrupa’ya Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar 45 ülkede tercih ediliyor. Ürünlerin en çok kullanıldığı ülkeler ise Amerika, Hollanda, İspanya, İtalya, Katar, Tunus ve Kenya olarak istatistiklere yansıyor. Öte yandan pek çok farklı ülkeden bayilik talepleri gelmeye devam ediyor.

200 adeti aşanNaturel Kişisel Bakım Ürünleri

Cosmolive Kozmetik ürünleri cilt bakımı, saç bakımı, sabun, kolonya-oda parfümü ve bebek ürünleri olmak üzere 5 kategori altında toplanıyor. Doğal yağlar ve ekstraklarla özel olarak formülize edilmiş başlıca bakım ürünleri cilt bakım serumu, peeling, tonik, yüz ve el kremi, güneş koruyucu krem, bronzlaştırıcı kakao yağı, makyaj temizleme mendili, kolejen-argan-zeytinyağı-keratin gibi çeşitleriyle şampuanlardan oluşuyor.

Soğuk sıkım yağlar, doğal bitki tozları ve doğal bitki özsuları ile soğuk proses olarak üretilen sabunlar ise şifa veren özellikleriyle öne çıkıyor. Aktif karbon, argan, aloevera, kakao, hindistan cevizi, eşek ve keçi sütü, himalaya tuzu, ardıç katranı, lavanta ve defne başta olmak üzere toplam 24 çeşidiyle kullanıcıya sunuluyor.

Vanilyadan tropik meyvelere uzanan notalar taşıyan body mistler, okyanus esintisinden mandalina özüne kadar çeşitleriyle kolonyalar, amberden lavantaya uzanan oda kokuları Cosmolive Kozmetik’in ürünlerinden sadece bir kısmı.

Cosmolive Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Ali Çoban Hakkında

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu, 3 dil bilen ve üniversite yıllarında Newyork’ta iş ve eğitim üzerine deneyim kazanan Cosmolive Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı genç iş adamı Ufuk Ali Çoban Amerika’dan döndükten sonra ihracat odaklı Unac Grup şirketini 2015 yılında krizin ortasın kurdu. Şirketinin kuruluş yılından itibaren her yıl büyüdü ve son 3 yıldır İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) tarafından ilk 50 listesinde yer alıyor. Sürekli farklı ülkelere seyahat halinde olan Ufuk Ali Çoban gittiği her ülkede kişisel bakım, kozmetik ve hijyen ürünlerini bizzat deneyip test ederek fabrikasının AR-GE’sine yön veriyor. Son aylarda İzmir’de kuruluşuna devam ettiği zeytin ağacı çiftliğinde yerli ve yabacı yatırımcılarına ürünlerini doğada deneyimle olanağı sunmak için hazırlanıyor.