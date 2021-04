Çoşkun Sabah’ın Bir Çiftliği Var…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Coşkun Sabah bir süredir hazırlıklarını yaptığı Eskişehir’deki tavuk çiftliğinde adını taşıyan “Sabah Yumurta” markasıyla yumurta üretimine başladı. Önceki gün Eskişehir, Emirceoğlu’nda on beş bin tavuk ile yılda beş milyondan fazla yumurta üretecek olan ünlü sanatçı, protokol ağırlıklı açılışta mini bir canlı konser de vermeyi ihmal etmedi. Coşkun Sabah “Pandemi bugün yarın geçer diye umut ettik. Ancak müzik ve eğlence dünyasında önümüzü göremiyoruz. Bende farklı bir iş kolunda faaliyet göstermek istedim” dedi.

Türk sanat müziğinin usta ismi, söz yazarı besteci ve yorumcu Coşkun Sabah yıllarca şarkılarıyla hayranlarının kulaklarına duygularına hitap etti. Ünlü sanatçı şimdi de severlerinin damak zevkine hitap etmeye çalışacak. Eskişehir, Emirceoğlu mahallesinde kurduğu çiftlikte on beş bin tavuk ile “Sabah Yumurta” markası adıyla yumurta üretimine başlayan sanatçı yılda 5 milyondan fazla yumurta üretimi yapmayı planlıyor. Eskişehir ve Bursa’dan gelen misafirleri ile protokol ağırlıklı bir açılış yapan sanatçı açılışta konuşma yaptıktan sonra da canlı olarak şarkı söyledi ve “Anılar” adlı şarkısını söyleyip mini bir konser de verdi.

On beş bin sigortalı çalışanım var!

Kümeslerinde on beş bin adet “Yarka” cinsi yumurta tavuğu besleyen Coşkun Sabah bu işe yakın arkadaşı Özkan Özadalı ile birlikte girdiğini belirterek “Ben bu işe Özkan Bey olmasaydı girmezdim. Çünkü çok zor ve riskli bir iş. Özkan Bey bu işi iyi biliyor. Ben yatırım yaptım üretici oldum çiftçi belgesi aldım. Şu anda on beş bin tavuğumuz var. Yani sigortalı on beş bin çalışanımız var” dedi.

Yumurtadan kazandığımı müziğe yatıracağım…

Bu işe girince yanlış bir anlaşılma olduğunun da altını çizen sanatçı yumurta çiftliğini açtığı için müzik hayatını bitireceğinin söylendiğini de belirterek “Aksine müzik hayatımı bitirmem söz konusu değil. Her altı aydı bir yeni şarkılar üretip klip çekeceğim. Yumurta işinden kazandığım parayı da yine müzik için harcayacağım. Müziği asla bırakmam” dedi.