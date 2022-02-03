Coşkun Sabah; İşlerim tıkır tıkır yolunda

Geçtiğimiz yıl Eskişehir’de büyük bir tavuk çiftliği kurarak yumurta üretimine başlayan ünlü sanatçı Coşkun Sabah medyaya yansıyan ve kendisinin dolandırıldığı yönündeki haberleri kısmen doğruladı. Sanatçı, yumurta çiftliği işini kurarken tüm sermayeyi kendisinin koyduğunu ve işi yürütmesi için yumurta işinden anlayan bir yakın arkadaşını da işin başına getirdiğini söyledi. İşleri nedeniyle çiftliği İstanbul’dan takip ettiğini ancak kısa bir zaman içinde aksaklıklar görünce işe müdahale ettiğini belirti.

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ