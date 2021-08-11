Coşkun Sabah “Çok özlemiştik”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Coşkun Sabah pandemi nedeniyle bir buçuk yıl ara vermek zorunda kaldığı sahneye, önceki gece Alaçatı Şerefe’de kavuştu. Ünlü sanatçı geçtiğimiz hafta orman yangınları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı sahne çalışmasında ilk kez düet yaptığı Canan Çal’a da yer verdi ve ilk kez bir sanatçı ile sahnede ikili şarkı söyledi. Ünlü sanatçı sahneden dinleyicilerine “Sizleri ve sahneyi çok özlemiştim” dedi.

Türk sanat müziğinin usta yorumcusu ve bestekarı ud üstadı Coşkun Sabah hayranları ile bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez bir eğlence mekanında buluştu. Pandemi nedeniyle sahne çalışmalarını askıya alan Coşkun Sabah Çeşme Alaçatı’da Şerefe adlı mekanda önceki gece sahne aldı. Uzun bir aradan sonra dinleyicilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı iki saat kadar süren programında sevilen şarkılarına yer verdi. Özellikle hanım dinleyenleri ile şarkılarını hep birlikte seslendiren sanatçı çok heyecanlı olduğunu belirterek “Hayatımda hiç bu kadar sevinçli olduğumu hatırlamıyorum. İçim içime sığmıyor. Vallahi sizleri çok özlemiştim. Birbirimizi çok özlemiştik” dedi.