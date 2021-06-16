Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1443
ALTIN
509.500
DOLAR
8.5424
STERLİN
12.0565
EURO
10.3520
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı...
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor
72 adet işyeri 10...
Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor
Antalya'da 47 kamu konutu...
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Coşkun Sabah “Canan ile kimyamız tuttu”

Coşkun Sabah müzik hayatında ilk kez düet şarkı çalışması yaptığı Canan Çal’a single albüm yapıyor. “Canan ile aramızdaki kimya tuttu“ diyen Coşkun Sabah, single albümde yer alan “Ne Tatlı Şarkı” adlı şarkının da çok beğeni toplayacak bir şarkı olduğunun söyledi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 12:59
7 Okunma
Coşkun Sabah “Canan ile kimyamız tuttu”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

Türk sanat müziğinin ud üstadı, besteci ve yorumcusu Coşkun Sabah başarılı çalışmalarla dolu müzik hayatında ilk kez kendisine ait “Gönlümün Kıymetlisi” adlı şarkıyı, genç ve güzel sanatçı Canan Çal ile birlikte düet yaparak geçtiğimiz şubat ayında piyasaya çıkarmıştı. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, Canan Çal ile aralarındaki kimyanın tuttuğunu belirterek güzel sanatçıya bir single albüm hazırladıklarını söyledi.

Albümde sözleri Şebnem Sungur’a ait olan Gökhan Tepe’nin yeni ve çok iddialı “Ne Tatlı Şarkı” adlı şarkısının yer alacağını belirten Coşkun Sabah “Canan ortalığı bu şarkı ile yıkacak” diye de iddialı konuştu. Söyledikleri düet şarkı ile iki ödül aldıklarına da değinen sanatçı “Canan ile bir süreden beri çalışmalar yapıyoruz. Kimyamız tuttu. Bunu dinleyicilerden gelen güzel eleştiriler ve aldığımız ödüllerde destekliyor. Sesini, yeteneğini çok beğeniyorum ve bu yüzden de onun için emek harcıyorum” dedi.

Canan Çal ise kariyerine ünlü sanatçı ile devam etmekten mutlu olduğunu belirterek “Coşkun Sabah hocamla müzik çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Birlikte daha çok başarılar elde edeceğiz” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabah Canan Ile Kimyamız TuttuYaşar Şenyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MALUMA'YA BENZETİLDİ
MALUMA'YA BENZETİLDİ
Kral ve Kraliçe taç devrediyor
Kral ve Kraliçe taç devrediyor
PANDEMİDE 148 ŞARKI YAPTI
PANDEMİDE 148 ŞARKI YAPTI
ŞANSLI AYDİLGE
ŞANSLI AYDİLGE
URİEL SALNAİTİS TÜRKİYE’YE GELİYOR
URİEL SALNAİTİS TÜRKİYE’YE GELİYOR
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a gönül koydu!
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a gönül koydu!
 ATAKAN TAŞUR’A ULUSLARARASI PROJE ÖDÜLÜ
 ATAKAN TAŞUR’A ULUSLARARASI PROJE ÖDÜLÜ
“ÜVEY AŞKIM”IN HİKAYESİ DİNLEYENLERİ MEST EDİYOR
“ÜVEY AŞKIM”IN HİKAYESİ DİNLEYENLERİ MEST EDİYOR
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN GÜLTEN’İ SINIRLARI AŞTI!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN GÜLTEN’İ SINIRLARI AŞTI!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma