Coşkun Sabah “Canan ile kimyamız tuttu”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Türk sanat müziğinin ud üstadı, besteci ve yorumcusu Coşkun Sabah başarılı çalışmalarla dolu müzik hayatında ilk kez kendisine ait “Gönlümün Kıymetlisi” adlı şarkıyı, genç ve güzel sanatçı Canan Çal ile birlikte düet yaparak geçtiğimiz şubat ayında piyasaya çıkarmıştı. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, Canan Çal ile aralarındaki kimyanın tuttuğunu belirterek güzel sanatçıya bir single albüm hazırladıklarını söyledi.

Albümde sözleri Şebnem Sungur’a ait olan Gökhan Tepe’nin yeni ve çok iddialı “Ne Tatlı Şarkı” adlı şarkısının yer alacağını belirten Coşkun Sabah “Canan ortalığı bu şarkı ile yıkacak” diye de iddialı konuştu. Söyledikleri düet şarkı ile iki ödül aldıklarına da değinen sanatçı “Canan ile bir süreden beri çalışmalar yapıyoruz. Kimyamız tuttu. Bunu dinleyicilerden gelen güzel eleştiriler ve aldığımız ödüllerde destekliyor. Sesini, yeteneğini çok beğeniyorum ve bu yüzden de onun için emek harcıyorum” dedi.

Canan Çal ise kariyerine ünlü sanatçı ile devam etmekten mutlu olduğunu belirterek “Coşkun Sabah hocamla müzik çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Birlikte daha çok başarılar elde edeceğiz” dedi.