Coşkun Sabah, Ankara’da imza günü yaptı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hafta sonuna denk gelen imza gününe aileler çocukları ile birlikte katıldılar. Çok sayıda hayranının ilgi gösterdiği imza gününde kitap imzalatmak için uzun kuyruk oluştu. Ünlü sanatçı 23 Nisan nedeniyle çocuklara öncelik “Önce çocuklar gelsin” dedi…

Ankara’daki hayranları ve kitapseverlerle bir süre sohbette eden sanatçı kitabının ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek “Bu kitap hem benim hayatımı hem de ülkemizin müzik eğlence dünyasının renkli dünyasına ışık tutuyor. Çok keyifli bir kitap oldu” dedi. İmza sonrasında Coşkun Sabah, Ada Kitabevini ziyaret edip, çalışanları ile sohbet etti.