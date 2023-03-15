ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR “50 fifty”DE

HABER: DİNÇER KARACALAR



DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty”de bu hafta müzik dünyasının önemli isimlerinin sürpriz açıklamaları var.



Hakan Altun, Bengü ve Sinan Akçıl’ın “Bu Aşk Yerde Kalmaz” klibinin kamera arkasından görüntülerin yanı sıra Ferhat Göçer, Nükhet Duru ve Yaşar İpek’in çok özel açıklamaları da yer alacak.



Özellikle Yaşar İpek’in müzik dünyasına dair yaptığı açıklamalar çok konuşulacak. Magazin ve müzik dünyasından son haberlerinde yer aldığı

“50 fifty” 16 Mart Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında….