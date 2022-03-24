Çok iddialı bir film projesi geliyor: ‘‘CUMHURİYET’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Taş Mektep, Ankara Yazı (Veda Mektubu ) ve Sadece Bir Gece gibi önemli filmlerin yapımcıları Galip Güner ve Elin Ecealp’e Cumhuriyet’in 100. Yılını kutlayacağımız 2023’te vizyona sokacakları bu büyük projelerini, “Cumhuriyet” filmini sorduk.

Geçen yıldan bu yana SADECE BİR GECE, AŞKIN ÖMRÜ, SOYGUN VE İLİŞKİ DOKTORU Adlı 4 film çektiklerini, SON ŞANS ve İŞİN ASLI adlı iki filmin de çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Elin Ecealp Cumhuriyet projesinin heyecanının çok başka olduğunu söyledi. Birkaç yıldır bu proje ile ilgili çalıştıklarını ve artık son aşamaya gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Galip Güner, “Filmi Cumhuriyet’in 100. Yılında ülkemize armağa etmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Hazırlıkların devam ettiğini belirten yapımcılar önümüzdeki aylarda sete çıkmak için gün sayıyor. Oyuncu kadrosunun oluşturullması için de büyük gizilik ve titizlik içinde çalışma yürütüldüğünü söyleyen Galip Güner, ısrarlı sorularımıza rağmen başrol oyuncuları ile ilgili bir isim dillendirmekten kaçındı. Murat Yıldırım ve Çağatay Ulusoy’un adları ile ilgili aldığımız duyumları sorduğumuzda ise imza aşamasına gelmeden isim vermenin doğru olmadığını, yakında basın toplantısıyla oyuncu kadrosunu açıklayacaklarını belirtti.

Vatan ve Cumhuriyet aşkına kendi aşklarını hiç sayan genç aşıkların hikayesini anlatan filmin senaryosu yaşanmış gerçek bir olaydan yola çıkılarak yazılmış.Dönemin atmosferini yaşatması açısından mekan, kostüm ve aksesuarlar için çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen yapımcılar, özellikle Atatürk’ün kostümleri için çok hassas davrandıklarını belirtiyorlar. Bu yıl çekimleri başlayacak filmin 2023’te vizyona girmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz ay Kanyon’da gerşekleştirdikleri Tuba Ünsal ve Cemal Hünal’ın başrollerini paylaştığı Sadece Bir Gece adlı sinema filminin galasının hemen ardından, Statü Film’in sahipleri Galip Güner ve Elin Ecealp’in bu yıl için hazırladıkları iki ayrı film daha vizyona sokmak için gün sayıyorlar. Ama yapımcı ortakların bu aralar büyük bir telaş içinde oldukları öğrenildi. Önümüzdeki yıl Cumhuriyetin 100 yılı dolayısı ile hazırlıklarına başladıkları Cumhuriyet adlı filmin çok ses getireceği bekleniyor. Vatanına ve cumhuriyete olan aşklarını kendi aşklarının üstüne koyan iki genç aşığın yaşadıklarından yola çıkarak hazırlanan ve gerçek hayat hikayesinden alıntı yapılarak senaryolaştırılan Cumhuriyet adlı sinema filminin başrollerinde ise oynayacak olan isimler için bir kaç tane hit isim ile görüşüldüğü fakat daha hiç biriyle el sıkışılmadığı öğrenildi.

Son 24 saatte yaşananlar.

Özellikle cumhuriyet ilanından önceki 24 saatte yaşananların üzerinden geçmişe de dönerek yaşanan olayların anlatılacağı Cumhuriyet filmi için her detay tek tek masaya yatırlarak inceleniyor. Atatür’ün kıyafetlerindeki düğmesinden kumaşına, kullanılan şapkalardan köstekli saate, silahlardan masadaki şamdana, tabağa, çatal ve kaşığa kadar her türlü detay tek tek araştırlarak projede ki yerlerini alıyor.

Başrol için ünlü starların isimleri konuşuluyor.

Telefonla ulaştığımız Yapımcı Galip Güner; Bu Cumhuriyet filmi beni çok heyecanlandırıyor, kaç yıldır bu proje ile yatıp kalkıyorum, arada üç sinema filmini tamamladım, iki tane projede şu anda çekim aşamasında ama bir elimde hep Cumhuriyet projesinin üstünde oldu. Ben ve ortağım Elin hanım Cumhuriyetin 100 yılına armağan etmek için çaba gösterdiğimiz bu film için çok heyecanlıyız. dedi. Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Yıldırım veya Çağatay Ulusoy’a bu filmde başrol oynatmak istediğinizi, ve görüşmeler yaptığınızı duyduk bu doğrumu şeklindeki sorumuza; Buna cevap vermek istemiyorum, zamanı geldiğinde bütün oyuncuları bir basın toplantısı ile sizlere tanıtacağız, şu aşamada daha fazla bilgi veremem. dedi.