Çocukluk Hikayesi Klip Oldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

2 yıl önce çıkardığı 'Annem' şarkısıyla müzik dünyasında başarılı bir çıkış yapan Ali Yaşar, sessizliğini İbrahim Tatlıses'in unutulmaz şarkılarından "Benim Hayatım" ile bozdu. Kemal Aslan Müzik Yapım etiketiyle çıkan "Benim Hayatım" şarkısının sözleri usta şair Şakir Askan'a, müziği Burhan Bayar'a, aranjesi Tamer Özkan'a, mix mastering'i Candar Köker'e ait. Şarkının klibi ise Ali Yaşar'ın çocukluğunun geçtiği Elbistan'da Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi.

30 Yıllık Hayal Gerçek Oldu

Ali Yaşar, bu şarkıyı seslendirmesinin nedenini "Çocukken Almanya'dan dayım gelmişti. Arabasını görünce koşmaya başladım ve bir anda düştüm. Beni arabaya aldılar. O sırada İbrahim Tatlıses'in 'Benim Hayatım' şarkısı çalıyordu. O an bir gün ben de bu şarkıyı seslendireceğim dedim. 30 yıl sonra hayallerim gerçek oldu" sözleriyle anlattı.

Bir gurbet ve memleket hikayesinin anlatıldığı klip, ise gerçeğe uygun olarak küçük çocuğun sanat dünyasına adım atmasıyla noktalandı. "Benim Hayatım" 20 Nisan'da tüm dijital platformlarda yayınlandı.