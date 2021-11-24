“Çocuk İstismarına Hayır” dediler

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve Era Kollejleri ile Bahçelievlerin Aktif Anneleri Platformu’nun katkıları ile düzenlenen panele uzmanların yanı sıra ünlü sanatçılar Yılmaz Morgül ile Hilal Özdemir’de katıldılar. Oldukça kalabalık geçen semire çok sayıda veli ve öğrenciler de katıldılar.

Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan’nın ev sahipliğinde Era Kollejleri Bahçelievler Kampüsü’nde ile Bahçelievlerin Aktif Anneleri Platformu’nun katkılarıyla pandemi kurallarına uygun düzenlenen “Çocuk İstismarına Hayır!” konulu seminer büyük ilgi gördü. Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen, moderatörlüğünü Tayyar Işıksaçan’nın yaptığı, konuşmacı olarak uzman psikolog Serap Buharalı, sanatçı Yılmaz Morgül, Hilal Özdemir ile Av. Edip Önder’in katıldıkları seminerde çocukların uğradıkları istismarlar ve buna karşı alınması gereken önlemler dile getirildi. Anne ve babalar ile okul öğretmenlerinin konu ile ilgili çok dikkatli olması gerektiğini belirten uzman psikolog Serap Buharalı, “dünya çapında organize çocuk istismarları da söz konusu. Çocukları hem ekonomik hem de bedensel olarak istismar eden uluslararası çeteler var. Sanal dünya ile çocuklarımıza ulaşıyorlar” dedi.

Seminere katılan Av. Edip Önder çocukların tüm dünyada kabul edilmiş hukuki haklarından söz ederek çocuk istismarının hukuki boyutları ile ilgili bilgiler verdi. Sanatçı Hilal Özdemir ise anne babaların çok dikkatli olmalarını belirterek “Ben çaktırmadan çocuklarımı göz hapsinde tutuyorum. Onlara güvenim tam ama çevremdekilere güvenemiyorum” derken, günün en iddialı sözleri ise Yılmaz Morgül’den geldi. “Ana baba olmak çok önemli. Anne baba olamayacak cahil insanların evlenmesine ve çocuk sahibi olmalarına karşıyım. Çocuk sahibi olmalarını kabul etmiyorum. Bu insanların yetiştirdikleri çocuklarda sorunlu oluyorlar. Toplum olarak aramızdaki bütün çocukları ana babaları gibi korumamız lazım” dedi.