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ÇİNGENE KIZI ZEUGMA FİLM OLUYOR

Yaptığı iddialı  işlerle adından bahsettiren yapımcı İbrahim Akbaba, ZEN YAPIM çatısı altında yine iddialı çok konuşulacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

09 Şubat 2022 Çarşamba 10:47
ÇİNGENE KIZI ZEUGMA FİLM OLUYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

ÇİNGENE KIZI ZEUGMA efsanesini komedi filmi olarak çekmek için hazırlıkları tamamlayan İbrahim Akbaba, filmin senaryosunu Cavidan Balcı’ya yazdırdı. Özel bir ekip çalışmasıyla ortaya çıkan  ÇİNGENE KIZI ZEUGMA isimli sinema filmi’nin Mart ayında çekimlerinin başlayacağını söyleyen İbrahim Akbaba filmin yönetmen koltuğunda ise Hakan Kurşun’un oturacağını dile getirdi. Gaziantep'in Nizip ilçesine yakın bir mesafede bulunan Zeugma Antik Kenti'nde büyük bir zeminin üzerine işlenmiş olan Çingene Kızı mozaiği, ile dünya gündemine düşen eser tarihçesi ile de dikkat çekiyor. Gaziantep de yaşadığı delillerle kesinleşen ÇİNGENE KIZI ZEUGMA’nın filmi de yine Gazi şehrimizde çekilecek ve büyük şehrin başarılı belediye başkanı Sn. Fatma Şahin’de bu projeye destek veriyor. Sanatsal faaliyetlere verdiği destek ile hizmet verdiği şehri gündemden düşürmeyen Fatma Şahin, ÇİNGENE KIZI ZEUGMA filmi ile şehrini ve halkını yine gündeme taşıyacak. Film’in Oyuncu Kadrosunun ise Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın en sevilen oyuncularından seçtiğini vurgulayan, İbrahim Akbaba “Geçtiğimiz sıkıntılı günlerde pandemiden dolayı insanlar evlerinde çok sıkıldı bundan dolayı  2022 yılında herkesin gülmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren yapımcı Zen yapım olarak ÇİNGENE KIZI ZEUGMA filmini Türkiye’de Azerbaycan’da ve Avrupa'da izleyicisi ile beyaz perdeye taşıyarak 2022 yılında hep birlikte gülmeyi ve güldürmeyi hedefliyoruz dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ÇİNGENE KIZI ZEUGMAİbrahim AkbabaZEN YAPIM
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