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Çınara Kendi Markasını Kurdu

Müzik kariyerine Türkiye’de devam eden Türkmenistanlı şarkıcı Çınara, moda tutkusunun peşinden giderek kendi giyim markasını kurdu.

01 Ekim 2020 Perşembe 16:08
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Çınara Kendi Markasını Kurdu

İSTANBUL- Çınara müzik dünyasının üretken isimlerinden. Şimdi de moda dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir kadınlara yönelik bir giyim markası kurmayı planlayan Çınara, pandemi döneminde hazırlıklarını hızlandırdı. Genç sanatçının “Chinara Collection” adını verdiği markası, üretimi tamamlanan tasarımları ile satışa sunuldu . 


KENDİ İMZASI 
“Chinara Collection” ’ın feminen ve güçlü bir ruha sahip tasarımları, özenli detaylarıyla dikkat çekiyor. Günlük rahat ve şık kıyafetlerin öne çıktığı ilk koleksiyonda her yaşa uygun gündüzden geceye uzananan çok özel tasarımlar içeriyor. Özgün stiliyle dikkat çeken Çınara’nın imzasını taşıyan koleksiyondaki her ürün, zarif parçalarla kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.


MODADAKİ GÖZÜNÜZ
“Chinara Collection” ürünleri, www.chinaracollection.com adresi ve alışveriş sitesi Trendyol.com’da satışa sunulmuştur . www.chinaracollection.com “Modadaki gözünüz” sloganıyla moda severleri ile buluştu . Kendi markası için göz alıcı parçalarla fotoğraf sanatçısı Safa Gülsoy’ un objektifinin karşısına geçen Çınara, önümüzdeki sezon hem müzik camiasında hem de moda dünyasında çok ses getirecek.

Haber: Elif Hayvalı 

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Anahtar Kelimeler:
Chinara CollectionTürkmenistanlı şarkıcı ÇınaraModa TutkusuTasarımElif Hayvalı
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