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Çıkışı Ertelenen Şarkı İnternete Sızınca Hemen Yayınlandı

Söz yazarı ve besteci Zeki Güner ile şarkıcı Nihan Akın'ın korona virüsü sebebiyle erteledikleri DMC etiketli düet çalışmaları "Seviyo mu? Sevmiyo mu?" internete sızınca şarkı yayınlanmak zorunda kaldı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 15:13
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Çıkışı Ertelenen Şarkı İnternete Sızınca Hemen Yayınlandı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Aylar öncesinde kaydı yapılan ve klibi Murad Küçük tarafından çekilerek hazırlanan single çalışmasının çıkış tarihi Zeki Güner ve Nihan Akın'ın ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmişti. Fakat hayranlarının geçtiğimiz günlerde şarkıyı bazı internet sitelerinde bulup paylaşmasıyla şoka giren ikili Zeki Güner ve Nihan Akın, ani bir kararla şarkının çıkış tarihini değiştirmek zorunda kaldı. "Kısmetin önüne geçemeyiz, belki de bu şarkı hepimize iyi gelecektir, şans getirecektir, hayırlısı böyleymiş." diye konuşan başarılı iki sanatçı Zeki Güner ve Nihan Akın, "Bu zor günlerde şarkımız hepimize ilaç olsun o zaman." diyerek daha güzel ve sağlıklı günlerde buluşabilmeyi temenni etti.


Önce Vatan Gazetesi

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Çıkışı Ertelenen Şarkı İnternete Sızınca Hemen YayınlandıNihan AkınZeki GünerYaşar Şenyüz
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