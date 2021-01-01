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CİHAN NAÇAR’DAN SANATSAL DEFİLE

Ünlü tasarımcı Cihan Nacar, 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tanıtım defilesini Kiev’de dev bir prodüksiyonla gerçekleştirdi. 

01 Ocak 2021 Cuma 16:46
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CİHAN NAÇAR’DAN SANATSAL DEFİLE

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Sanatsever Sait Emir’in destekleriyle gerçekleştirilen defile, Kiev merkezde bulunan Arsenal Uluslararası Sanat ve Kültür Müzesi’nde, 136 metre kurulan dev podyumda gerçekleştirildi. Defilede 40 kişilik Ukrayna Senfoni Orkestrası, canlı olarak Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ adlı bestesini çaldı. 

Türkiye’den Deniz Akkaya

Cihan Nacar’ın koleksiyonunun açılış ve kapanışını Deniz Akkaya yaptı. Kostümü ve güzelliği ile görenleri hayran bırakan Deniz Akkaya, Ukraynalı modellerin arasında Türkiye’den katılan tek isim olarak podyumda boy gösterdi.

Ukrayna’da ve Türkiye’de ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyon ile gerçekleştirilen ‘Sanatsal Defile’ çok yakında dijital ortamdan meraklılarının beğenisine sunulacak.

Önce Vatan Gazetesi

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SANATSAL DEFİLECİHAN NAÇARDeniz Akkayaönce VatanSAİT EMİRKievARSENAL ULUSLARARASI SANAT VE KÜLTÜR MERKEZİ
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