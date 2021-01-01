CİHAN NAÇAR’DAN SANATSAL DEFİLE

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Sanatsever Sait Emir’in destekleriyle gerçekleştirilen defile, Kiev merkezde bulunan Arsenal Uluslararası Sanat ve Kültür Müzesi’nde, 136 metre kurulan dev podyumda gerçekleştirildi. Defilede 40 kişilik Ukrayna Senfoni Orkestrası, canlı olarak Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ adlı bestesini çaldı.

Türkiye’den Deniz Akkaya…

Cihan Nacar’ın koleksiyonunun açılış ve kapanışını Deniz Akkaya yaptı. Kostümü ve güzelliği ile görenleri hayran bırakan Deniz Akkaya, Ukraynalı modellerin arasında Türkiye’den katılan tek isim olarak podyumda boy gösterdi.

Ukrayna’da ve Türkiye’de ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyon ile gerçekleştirilen ‘Sanatsal Defile’ çok yakında dijital ortamdan meraklılarının beğenisine sunulacak.