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Cihan Mürtezaoğlu’ndan Yeni Tekli: “Soytarı İpi”!

Alternatif müziğin önde gelen isimlerinden;söz yazarı, besteci, aranjör ve enstürmanistCihan Mürtezaoğlu, “Soytarı İpi” şarkısını Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

08 Mart 2023 Çarşamba 14:05
Cihan Mürtezaoğlu’ndan Yeni Tekli: “Soytarı İpi”!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sözleri, bestesi ve düzenlemesi Cihan Mürtezaoğlu’na ait olan şarkının kayıtları Emre Nişancı tarafından yapıldı. Mastering ise Dinçer Demirci’ye ait.

Mürtezaoğlu, şarkıyı şu sözlerle ifade ediyor: Bir yas tutma döneminde yazılan, bir başka yas döneminde yayınlama fırsatı bulduğum bir şarkı Soytarı İpi. Unutmamak ve hatırlamaya dair…”

Şarkının kapak fotoğrafı Ersin Şahin’e, lirik videosu ise TalarTokuryan’aait.

Cihan Mürtezaoğlu–“Soytarı İpi” 10 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayında!..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cihan Mürtezaoğlu
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