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Cihan Deyanç İlk Teklisi 'ZAAF'ı yayınladı! 

Genç müzisyen Cihan Deyanç sözü ve müziği kendisine ait ilk teklisi 'ZAAF'ı yayınladı! 

19 Ocak 2021 Salı 11:44
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Cihan Deyanç İlk Teklisi 'ZAAF'ı yayınladı! 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Pop müziğe olan ilgisi Burak Kut ve Mustafa Sandal hayranlığı ile başlayan genç müzisyen Cihan, İzmir'de bir grupta ritm çalarak profesyonel sahne hayatına başlamış, çeşitli mekanlarda çalmış, konserlerde yer almış ve vokal olarak devam etmiştir. İlk profesyonel stüdyo çalışması, sözü ve müziği kendisine ait olan  'Zaaf' ın düzenlemesi ise başarılı aranjör Esad Fidan imzası taşımakta. Çoğu insan zaaflarını bir kusur olarak saklamaya çalışır fakat Cihan Deyanç bunu , temelinde sevgi olan bir meziyet olarak düşündüğü için herkesin duyacağı şekilde bağıra çağıra söylemek ister. 

    

Tüm dijital platformlarda yayınlandığı gün itibariyle oldukça yoğun ilgi gören 'Zaaf' şarkısı Aliabbas Hasanlı yönetmenliğinde İstanbul2da kliplendirildi. 

Cihan Deyanç 'Zaaf' tüm dijital platformlar ve video klibi ile yayında.. 

Önce Vatan Gazetesi

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Cihan Deyanç İlk Teklisi ZAAFı YayınladıHakan Kanburoğlu
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