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Cihan Çakan ‘Sorma’ dedi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Cihan Çakan ‘Sorma’ dedi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Ekim 2019 Perşembe 16:28
11 Okunma
Cihan Çakan ‘Sorma’ dedi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL



"Yana Yakıla" isimli single çalışması ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Cihan Çakan, sevenlerine sürpriz yaparak yeni çalışması "Sorma"yı müzikseverlerle buluşturdu. 

Poll Production etiketiyle çıkan "Sorma" şarkısının söz ve müziği Nezih Üçler'e, düzenlemesi ise Erhan Bayrak'a ait. İddialı şarkının klibi için Emrah Özbilen yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Cihan Çakan, fotoğraflar için Emre Yunusoğlu'nun objektifinin karşısına geçti.

Müzisyen bir ailenin içinde büyüyen ve müzik tutkusu küçük yaşlarda başlayan Cihan Çakan, titiz bir çalışma sonunda ortaya çıkan "Sorma" şarkısına çok güvendiğini söyledi. 

Şarkısı ve klibiyle iddiasını ortaya koyan genç sanatçı, müzik listelerini alt üst etmeye hazırlandığını iddia ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cihan çakanSorma
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