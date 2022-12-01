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Cihan Aslan Özkan’a Altın Doğa ödülü

Başarılı iş insanı Cihan Aslan Özkan ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Özkan, Altın Doğa Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı İş Adamı’ ödülüne layık görüldü.

01 Aralık 2022 Perşembe 10:44
Cihan Aslan Özkan’a Altın Doğa ödülü

Doğa ve hayvan sevgisi temasıyla düzenlenen Altın Doğa Ödülleri, İstanbul-Çekmeköy’de gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Ece Erken’in üstlendiği, Alişan, Safiye Soyman, Faik Öztürk gibi çok sayıda ünlü simayı bir araya getiren törende ödül alanlardan biri de iş dünyasının tanınmış ismi Cihan Aslan Özkan’dı.

EN BAŞARILI İŞ ADAMI

Sahibi olduğu inşaat şirketiyle genç yaşta birçok başarıya imza atan ve bugüne dek çok sayıda ödül kazanan Cihan Aslan Özkan, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Özkan, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve başarılı girişimleriyle ‘Yılın En Başarılı İş Adamı’ ödülüne layık görüldü. Organizasyona katılarak ödülünü alan Cihan Aslan Özkan’ın tören boyunca Alişan’la uzun uzun sohbet ettiği de gözden kaçmadı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ece ErkenCihan Aslan ÖzkanAlişanSafiye SoymanFaik Öztürk
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