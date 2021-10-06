CİĞERCİ’DE NİKAH

HABER: Almina Besra BABAR

2 milyonu aşkın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Mehmet Berk Ergin, ünlü ciğerci Ciğeristan’da nikah kıydırdı.

Bugüne kadar hayırsever takipçileriyle birlikte birçok insana yardım elini uzatan sosyal medya fenomeni Mehmet Berk Ergin, Sefaköy E/5 yolu üzerinde bulunan ünlü ciğerci Ciğeristan’da nikah törenini gerçekleştirdi. Sanat, sinema, iş dünyasından birçok davetlinin katıldığı törende Ergin’in dini nikahını Mustafa Karataş kıydı. Mehmet Berk Ergin ve Yeşim İba’nın nikah şahitliğini ise Uğur Arslan, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ve gazeteci Habib Babar yaptı. Davetliler nikah töreninden hemen sonra alt katta ciğer yediler.