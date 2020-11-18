Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1293
ALTIN
465.307
DOLAR
7.7015
STERLİN
10.2506
EURO
9.1392
Yeni Şarkıya, Yeni imaj; Bi Zahmet…
Yeni Şarkıya, Yeni imaj; Bi...
‘Kadına Şiddete Hayır’a Özel Maske Hazırladılar
‘Kadına Şiddete Hayır’a Özel Maske...
Erol Evgin’in ‘SİTEMİ’
Erol Evgin’in ‘SİTEMİ’
Ece Mumay; Aleyna Tilki’yi Rakip Olarak Görmüyorum
Ece Mumay; Aleyna Tilki’yi Rakip...
KIZI İÇİN YAZMIŞ
KIZI İÇİN YAZMIŞ
İş fırsatları için hemen tıkla!

ÇİĞDEM TUNÇ’TAN SON BOMBA; EFSANE KADIN ‘CAHİDE SONKU’

Şöhretten Sefalete Uzanan Bir Hayat

18 Kasım 2020 Çarşamba 16:35
3 Okunma
ÇİĞDEM TUNÇ’TAN SON BOMBA; EFSANE KADIN ‘CAHİDE SONKU’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Cahide Serap adıyla bilinen Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni, Türk tiyatrosunun ilk kadın starı Cahide Sonku’nun hayatı yeni sezonda Çiğdem Tunç ve Çiğdem Tunç Tiyatrosu oyuncuları ile tiyatro sahnesinde seyirci ile  buluşuyor. Sanat yaşamında starlığın zirvesini yaşayan Cahide Sonku’nun 1981 yılında harabe bir pansiyonda tek başına bir şekilde vefat etmiş olarak bulunmasına kadar geçen tüm hayatı, yaşadıkları sanat dünyasına bir ibret hikayesi bu oyunda sahnelenecek.

Türk Sinemasının ve Türk Tiyatrosu’nun efsane bir ismi olan Cahide Sonku’yu canlandıran Çiğdem Tunç benim tüm sanat hayatım boyunca beklediğim bir duygu idi, böyle bir efsane kadını canladırmak bu mesleğe gönül vermiş olan genç oyuncu arkadaşlarımada ibret teşkil edebilmek üzere tüm dürüstlüğü ile canlandırmak, hatırasına zarar vermeden sahneye taşıyabilmek, hem oynamak, hem sahneye koyabilmek. Benim için adeta bir yaşam projesi idi. , Çok değerli oyuncu arkadaşlarımla sahneye koyarak , hayatımın projesini gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Desteğim Olsa Londra’daki Gibi Prodüksyonlar Sahnelerim.

Gayrettepe de bulunan Kats Sahnede izlediğim kostümlü prova sonrasında kendisini tebrik ettiğim sevgili dostum Çiğdem Tunç; Yaşar gerçekten maddeten desteğim büyük olsa vallahi de billahi de Londra'dakiler gibi prodüksiyonlar sahnelerim. Devletimizin de katkısı var minnettarım anca yetmiyor hem bu kadar insana ödeme yapmak,vergi vermek,11 kişilik kadro,teknik ile birlikte 15 kişi,dekor nakliye, içinden salon kiraları, masraflar zinhar yetmiyor, gene de devleti yanımızda görmek güzel birşey.

Çiğdem Tunç, Ekrem İmamoğluna Seslendi.

Oyunun nerelerde sahneleceğini soruyoruz; İnşallah başta İstanbul olmak üzere ülkemde ve yurt dışında her yerde perde açabilmeyi diliyorum,özellikle buradan İbb başkanı Ekrem İmamoğlu na sesleniyorum lütfen o güzel kültür merkezlerinin hepsinde oynamamıza vesile olsun, bu emeğim, bu savaşım boşa gitmesin.. Ben bir tek kendi gücümle  kalabalık ekiplere ekmek teknesi oluşturmaya çalışıyor, gençlere fırsat tanıyorum ve tüm değerli belediyelerimizden bu oyunu alarak, halkımıza ulaştırmalarını istirham ediyorum.. Ben bir de bu tiyatronun kapısını açık tutabilmek için mutlaka bir dizide yer almalı, adımın popülerliğini güncellemeli ve oradan kazanacağım ile oyunlar üretmeli,ekibimi korumalı,tiyatromun kapısını açık tutabilmeliyim.. Ben çalıştım, çabaladım ortaya bir eser koydum, şimdi de kanatlarımın altına biraz rüzgar diliyorum ki, ayakta kalabilelim..

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.11.2020 16:49
Anahtar Kelimeler:
Çiğdem TunçŞöhretten Sefalete Uzanan Bir HayatCAHİDE SONKU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Fashion Tv Ödülleri Sahiplerini Buldu
2020 Fashion Tv Ödülleri Sahiplerini Buldu
Yeni Şarkıya, Yeni imaj; Bi Zahmet…
Yeni Şarkıya, Yeni imaj; Bi Zahmet…
 Yeni albümde dövmeli mesaj: "Kendi aklımın efendisiyim"
 Yeni albümde dövmeli mesaj: "Kendi aklımın efendisiyim"
Işın Karaca Klipleri; Yarın Sevenleri ile Buluşacak
Işın Karaca Klipleri; Yarın Sevenleri ile Buluşacak
Yakında Beş Çaylarında Sahneye Çıkacağız
Yakında Beş Çaylarında Sahneye Çıkacağız
‘Kadına Şiddete Hayır’a Özel Maske Hazırladılar
‘Kadına Şiddete Hayır’a Özel Maske Hazırladılar
Erol Evgin’in ‘SİTEMİ’
Erol Evgin’in ‘SİTEMİ’
Ece Mumay; Aleyna Tilki’yi Rakip Olarak Görmüyorum
Ece Mumay; Aleyna Tilki’yi Rakip Olarak Görmüyorum
KIZI İÇİN YAZMIŞ
KIZI İÇİN YAZMIŞ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma