ÇİĞDEM TUNÇ’TAN SON BOMBA; EFSANE KADIN ‘CAHİDE SONKU’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Cahide Serap adıyla bilinen Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni, Türk tiyatrosunun ilk kadın starı Cahide Sonku’nun hayatı yeni sezonda Çiğdem Tunç ve Çiğdem Tunç Tiyatrosu oyuncuları ile tiyatro sahnesinde seyirci ile buluşuyor. Sanat yaşamında starlığın zirvesini yaşayan Cahide Sonku’nun 1981 yılında harabe bir pansiyonda tek başına bir şekilde vefat etmiş olarak bulunmasına kadar geçen tüm hayatı, yaşadıkları sanat dünyasına bir ibret hikayesi bu oyunda sahnelenecek.

Türk Sinemasının ve Türk Tiyatrosu’nun efsane bir ismi olan Cahide Sonku’yu canlandıran Çiğdem Tunç benim tüm sanat hayatım boyunca beklediğim bir duygu idi, böyle bir efsane kadını canladırmak bu mesleğe gönül vermiş olan genç oyuncu arkadaşlarımada ibret teşkil edebilmek üzere tüm dürüstlüğü ile canlandırmak, hatırasına zarar vermeden sahneye taşıyabilmek, hem oynamak, hem sahneye koyabilmek. Benim için adeta bir yaşam projesi idi. , Çok değerli oyuncu arkadaşlarımla sahneye koyarak , hayatımın projesini gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Desteğim Olsa Londra’daki Gibi Prodüksyonlar Sahnelerim.

Gayrettepe de bulunan Kats Sahnede izlediğim kostümlü prova sonrasında kendisini tebrik ettiğim sevgili dostum Çiğdem Tunç; Yaşar gerçekten maddeten desteğim büyük olsa vallahi de billahi de Londra'dakiler gibi prodüksiyonlar sahnelerim. Devletimizin de katkısı var minnettarım anca yetmiyor hem bu kadar insana ödeme yapmak,vergi vermek,11 kişilik kadro,teknik ile birlikte 15 kişi,dekor nakliye, içinden salon kiraları, masraflar zinhar yetmiyor, gene de devleti yanımızda görmek güzel birşey.

Çiğdem Tunç, Ekrem İmamoğluna Seslendi.

Oyunun nerelerde sahneleceğini soruyoruz; İnşallah başta İstanbul olmak üzere ülkemde ve yurt dışında her yerde perde açabilmeyi diliyorum,özellikle buradan İbb başkanı Ekrem İmamoğlu na sesleniyorum lütfen o güzel kültür merkezlerinin hepsinde oynamamıza vesile olsun, bu emeğim, bu savaşım boşa gitmesin.. Ben bir tek kendi gücümle kalabalık ekiplere ekmek teknesi oluşturmaya çalışıyor, gençlere fırsat tanıyorum ve tüm değerli belediyelerimizden bu oyunu alarak, halkımıza ulaştırmalarını istirham ediyorum.. Ben bir de bu tiyatronun kapısını açık tutabilmek için mutlaka bir dizide yer almalı, adımın popülerliğini güncellemeli ve oradan kazanacağım ile oyunlar üretmeli,ekibimi korumalı,tiyatromun kapısını açık tutabilmeliyim.. Ben çalıştım, çabaladım ortaya bir eser koydum, şimdi de kanatlarımın altına biraz rüzgar diliyorum ki, ayakta kalabilelim..