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Çiğdem Günal'a Bir Ödül Daha

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:33
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Çiğdem Günal'a Bir Ödül Daha

Haber: Dinçer Karacalar

İş, sanat, spor, siyaset ve televizyon dünyasının en başarılı isimleri ‘Zamanın En İyisi’ Ödülleri’nde bir araya gelirken, ‘Yılın En İyi Kadın Spor Spikeri’ Çiğdem Günal oldu.

Demet Şener ve Suat Sandalcı’nın sunduğu ‘Zamanın En İyisi’ ödül töreni görkemli bir gece ile gerçekleşti. Törende, sanat, spor, siyaset ve televizyon dünyasının en başarılı isimleri ödüllendirilirken spor medyasında yaptığı özel röportajlarla adından söz ettiren başarılı sunucu Çiğdem Günal, ‘Yılın En İyi Kadın Spor Spikeri’ ödülüne layık görüldü. 2021 yılında aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren Günal, 2022 yılına da hızlı başlarken, başarısını , Tivibu da oluşan kolej havasına bağladı.

2022 yılı içerisinde de spor medyası için bazı sürprizleri olduğu belirten Günal, gündemden düşmeyeceğe benziyor.

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Çiğdem Günala Bir Ödül Daha
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