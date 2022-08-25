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CEYDA DÜVENCİ'NİN KONUĞU: AYDAN ŞENER 

AYDAN ŞENER EVİNDE TAM 27 HAYVANLA YAŞIYOR 

25 Ağustos 2022 Perşembe 14:04
CEYDA DÜVENCİ'NİN KONUĞU: AYDAN ŞENER 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ceyda Düvenci: 4 senedir dizilerde yokum. Çünkü birinin ablası ya da annesi olmak istemiyorum

Aydan Şener: 40 yaşına geldiğin zaman sadece anne rolleri geliyor!

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde sinema ve dizi oyuncusu Aydan Şener'i konuk etti. Aydan Şener, evinde tam 27 hayvanla yaşadığını söyleyerek "Onlar sayesinde güne güzel başlıyorum, onlarla çok mutluyum, beni çok mutlu ediyorlar" diyerek 25 kedisi ve 2 köpeği olduğunu söyledi. 

40 YAŞINA GELDİĞİN ZAMAN SADECE ANNE ROLLERİ GELİYOR!

Ceyda Düvenci ve Aydan Şener, konu oyunculuğa geldiği zaman, kadın oyuncuların yaşadığı sıkıntıyı dile getirdiler. Düvenci: "Genelde belli bir yaştan sonra hep birinin ablası ya da annesi oluyorsunuz. 45 yaşındayım ya birinin ablası ya birinin annesi diyorlar. Rol ne diyorum, falanın annesi, tamam da ne? Ne anlatıyorum rolde? O bir şey yapacak sen destek olacaksın. O rol oyuncu olarak beni hiç heyecanlandırmıyor. Benim de 4 senedir dizide olmamamın nedeni bu. Birinin ablası ya da annesi olmak istemiyorum!" dedi. Aydan Şener ise "Aynı durumdayım. 40 yaşında geldin mi, hatta biraz daha öne çektiler, sadece anne rolleri! Onun annesi bunun annesi. Tamam oynayayım ama bu kadınının da bir hikiyesi olsun, geçmişi olsun. Anne işte. Bir oyuncu için hiç hoş değil. Kadın oyuncuların yaşadığı sorun bu. Onun için reddettiğim çok rol var"

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ceyda DüvenciAydan şener
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