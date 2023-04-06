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CEVHER, AVRUPA TURNESİNDEN ÖNCE AFRİKA ÇIKARMASI YAPTI

Besteci kimliği ve güçlü yorumculuğu ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan sevilen sanatçı Cevher, geçtiğimiz günlerde Cezayir'e çıkarma yaptı.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:53
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CEVHER, AVRUPA TURNESİNDEN ÖNCE AFRİKA ÇIKARMASI YAPTI

 HABER: DİNÇER KARACALAR

Avrupa turnesi öncesinde düzenlenen özel bir gecede sahne almak için Cezayir'in Oran şehrine giden güzel sanatçı, sahne öncesinde ekibiyle birlikte tarihi yerleri gezerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Hazırlıkların tamamlandığı özel organizasyonda sevenlerinin karşısına çiçek desenli bir elbise ile çıkan Cevher, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırdı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede fırtınalar estiren başarılı sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Repertuarında usta sanatçılar Cem Karaca, Sezen Aksu, Müslüm Gürses gibi sanatçıların parçalarına da yer veren Cevher, muhteşem performansını alkışlar eşliğinde noktaladı. Öte yandan  Cevher, yoğun istek üzerine Cezayir’de bir kez daha sahne alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cevher
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