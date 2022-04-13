Cerebral Palsy’li çocuklara Anlamlı Ziyaret

Cerebral Palsy’li çocuklarla bir gün geçiren Murat Evgin; “Bambaşka Bir Şehir”, “Özledim”, “Alfabe”, “Mucizemsin” gibi sevilen şarkılarını çocuklarla hep bir ağızdan söyleyip, onlarla özel bir gün geçirdi.
Haber: Yaşar Şenyüz
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Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, geçtiğimiz gün bu yıl 50. yılını kutlayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nı ziyaret etti.
Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, geçtiğimiz gün bu yıl 50. yılını kutlayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nı ziyaret etti.
Cerebral Palsy’li çocuklarla bir gün geçiren Murat Evgin; “Bambaşka Bir Şehir”, “Özledim”, “Alfabe”, “Mucizemsin” gibi sevilen şarkılarını çocuklarla hep bir ağızdan söyleyip, onlarla özel bir gün geçirdi.
Haber: Yaşar Şenyüz
Önce Vatan Gazetesi