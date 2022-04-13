Cerebral Palsy’li çocuklara Anlamlı Ziyaret

Cerebral Palsy’li çocuklarla bir gün geçiren Murat Evgin; “Bambaşka Bir Şehir”, “Özledim”, “Alfabe”, “Mucizemsin” gibi sevilen şarkılarını çocuklarla hep bir ağızdan söyleyip, onlarla özel bir gün geçirdi.

Haber: Yaşar Şenyüz