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CENK SARIKAYA ÖVGÜLERİ TOPLADI 

13 Şubat Dünya Radyocular Günü'nde düzenlenen 3. Uluslar Arası Radyonun Yıldızları Ödül Töreni'nde radyocular ödülleri, geceyi organize eden Cenk Sarıkaya ise övgüleri topladı.

15 Şubat 2022 Salı 18:06
CENK SARIKAYA ÖVGÜLERİ TOPLADI 

Haber: Korcan Yiğit - İstanbul   


Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Bozkurt mahiyetinde, Radyo Esenler medya sponsorluğu ile düzenlenen törene pek çok duayen radyo programcısı ve ünlü isimler katıldı. 

Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Yunanistan gibi dünyanın pek çok ülkesinde Türkçe yayın yapan radyo ve radyocuların yapılan genis katılımlı oylama ile ödüllerini aldılar. Törende konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Bozkurt, Esenler'in artık bir kültür ve sanat ilçesi olarak anıldığını, bu sebepledir ki kilometrekare başına 

Türkiye'nin en yoğun nüfus barındıran ilçesi olmasına rağmen, Esenler'in suç oranı en düşük ilçe olarak istatistiklerde yer aldığını anlattı.

Zarif kişiliği ve yardımseverliği ile de tanınan, mesleğe yıllarını vermiş değerli bir Radyo Programcısı olan Cenk Sarıkaya'nın Radyo Esenler bünyesinde kurduğu akademi ile genç radyocuların yetişmesi için verdiği emek ayrıca takdir topladı.

Coşkulu bir havada geçen ödül töreni Dream Türk TV Müzik kanalında da canlı olarak yayınlandı.

Önce Vatan Gazetesi

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