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Cengizhan Adıgüzel İddialı Geliyor 

2003 yılında İstanbulla tanışan Cengizhan Adıgüzel 20 senelik iş yaşamında yeni nesil yapımcı ve yazar olarak adından söz ettirmeye başladı. 

24 Mart 2023 Cuma 11:54
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Cengizhan Adıgüzel İddialı Geliyor 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyaca ünlü reklam ajansında üst düzey Creative olarak görev yaptıktan sonra. Kendi şirketini kurarak sinema filmleri yapmak adına yapımcılığına başladı. Yazarlık konusunda hikaye ve senaryolarının beğenilmesi ülke sınırlarını aşarak kısa zamanda ses getirdi. İlk sinema filmi projesi olan Al yazma ismindeki dram filmi ni 2022 yılında çekerek hazır hale getirdi. Nisanın ayının son haftasına vizyona girmesi beklenen Eylül ayında 21 ülkede vizyona girecek olması başarısının kanıtı haline geldiğini gösteriyor. 2. Projesi z kuşağı filmi ise 27 mart 2023 tarihinde çekimlerine start vererek ivme kazanmaya devam ettiğini gösteriyor. 

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Son Güncelleme: 24.03.2023 12:30
Anahtar Kelimeler:
Cengizhan Adıgüzel
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