Cengizhan Adıgüzel İddialı Geliyor 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyaca ünlü reklam ajansında üst düzey Creative olarak görev yaptıktan sonra. Kendi şirketini kurarak sinema filmleri yapmak adına yapımcılığına başladı. Yazarlık konusunda hikaye ve senaryolarının beğenilmesi ülke sınırlarını aşarak kısa zamanda ses getirdi. İlk sinema filmi projesi olan Al yazma ismindeki dram filmi ni 2022 yılında çekerek hazır hale getirdi. Nisanın ayının son haftasına vizyona girmesi beklenen Eylül ayında 21 ülkede vizyona girecek olması başarısının kanıtı haline geldiğini gösteriyor. 2. Projesi z kuşağı filmi ise 27 mart 2023 tarihinde çekimlerine start vererek ivme kazanmaya devam ettiğini gösteriyor.