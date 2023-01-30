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Cengiz İmren’den Ömürlük İmza

30 Ocak 2023 Pazartesi 12:36
Cengiz İmren’den Ömürlük İmza

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yaptığı şarkı ve bestelerle adından sıkça söz ettiren Cengiz İmren,yapımcı Hayrettin Güneş ile Grand Müzik çatısı altında buluştu.Bugüne kadar müzik piyasasına sunduğu tüm şarkılarının hakkını ömür boyu sürecek bir anlaşmayla yapımcı Hayrettin Güneş’e teslim etti.Konu hakkında konuşan İmren,”Kimsenin cesaret edemediğini yaptım.Ömürlük bir imza attım.Bugüne kadar ne kadar şarkım varsa hepsinin haklarını verdim.Bir çok sanaçtı arkadaşım şuan benden eski şarkılarımın yanı sıra, yeni şarkı da istiyor.Artık benden şarkı istemelerine gerek yok.Eski ve yeni şarkılarım için bundan sonra tek yetkili adres Grand Müzik olacak dedi.”

Mustafa Ceceli İmzalı İlk Düet

Bugüne kadar bir çok ünlü sanatçıya şarkı veren Cengiz İmren, müzik kariyerinde de bir ilke imza atacak.Kendisine bir çok ünlü isimden  düet teklifi geldiğini ama sıcak bakmadığını söyleyen İmren,bu kuralını da bozacak.Sesini ,yaptığı işleri beğendiğim ve gelecek gördüğüm dediği Mustafa Yılmaz ile düet yapıp kamera karşısına da geçecek.İkilinin düet çalışması düzenlemeleri ve aranjesiyle Mustafa Ceceli imzası taşıyacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz İmren
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