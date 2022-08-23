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Cengiz İmren Gözdağı Verdi! Beni Korkutamazsınız!

Cengiz İmren sosyal medya hesabından bir video paylaşıp,müzik camiası içerisinde  kendisini engellemeye çalışanların olduğunu söyledi...

23 Ağustos 2022 Salı 11:45
Cengiz İmren Gözdağı Verdi! Beni Korkutamazsınız!
HABER: DİNÇER KARACALAR
Yıllardır bu sektörün içinde olmasından rahatsız olanların olduğunu belirten İmren,”Beni yıldıramayacaklar,korkutamayacaklar.Onlara karşı daha da hırslanıyor güçleniyorum.Yeni şarkılarımı ve projelerimi de ona göre seçiyorum.Aslında herkesin bildiği isimler bunlar. İsim vermek istemiyorum ama zaten siz tahmin ediyorsunuzdur”dedi.Sözlerine devam eden Cengiz İmren,”Gülben Ergen’in çok sevdiğim bir sözü var “Unutmayın ki bana hiç bir şey olmaz.Siz beni engellemeye çalıştıkça dahada güçleniyorum” açıklamasında bulundu..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cengiz İmren
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