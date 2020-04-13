Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Melisa Özmen, korona günlerinde takdir topluyor.

HABER: DİNÇER KARACALAR



Yaptığı başarılı işlerle adından sıkça söz ettiren güzel isim Melisa Özmen, tüm Türkiye gibi korona günlerini evinde geçiriyor.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından da Budapeşte ve Viyana seyahatlerinde geçirdiği güzel günlere atıfta bulunan güzel isim, ‘‘İnanıyorum ki güzel günler yeniden gelecek. Yeter ki evde kalalım, yeter ki kurallara uyalım. Bu süreci de hem ailemize hem de kendimizi daha çok vakit ayırma anlamında değerlendirmemiz gerekiyor. Ayrıca okumayı planladığım birçok kitabı da okuma fırsatım oluyor bu günlerde. Okumak, zihnimi rahatlatıyor ve beni özgürleştiriyor’’ ifadelerini kullandı.

Ülkece başlattığımız ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasının da destekçilerinden olan Melisa Özmen, ayrıca kendi sosyal medya hesaplarından da kendisini sevenlerle birlikte ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla büyük takdir toplamaya da devam ediyor. Şu ana kadar sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarının altına binlerce yardım yorumu alan güzel isim, elinden geldiği kadar kimseyi geri çevirmiyor.