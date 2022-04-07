Cemiyet Gazinosu Şarkıları

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sözü ve müziği Cem Belevi’ye, düzenlemesi ise Osman Taşdaş’a ait olan Sevdim şarkısının yönetmenliğini ise Mustafa Özen üstlendi.Sanatçı ayrıca hayranlarından gelen yoğun istek üzerine, Cemiyet Gazinosu’nda yer alan 6 klibi ve birçok ünlü oyuncunun diyaloglarını bir araya getirerek dizi tadında bir projeye de imza atacak.

CEMİYET GAZİNOSU ŞEHRİNE GELİYOR!

Cem Belevi, son projesi Cemiyet Gazinosu konseptiyle 15 ayrı şehirde sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.Özlenen eski gazino sahnelerini 3 aylık yoğun bir çalışma ile hazırlayan Cem Belevi, ‘’yediden yetmişe herkese hitap eden özel bir repertuar hazırladık. Bazı şehirlerde sürpriz sanatçı dostlarımda benimle aynı sahneyi paylaşacak diyerek merak uyandırdı’’ diyor.