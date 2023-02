CEM YENEL VE ÇAĞAN ŞENGÜL MEVSİMLER GİBİ ŞARKISINDA BULUŞTU!

Art arda yayımladığı başarılı projeleri ile üretimine ara vermeden devam eden Cem Yenel, söz ve müziği kendisine ve düzenlemesi Burak Bedirli’ye ait olan Mevsimler Gibi şarkısını Çağan Şengül ile seslendirerek kliplendirdi. Aynı zamanda klip yönetmenliğini üstlenen yetenekli isim, görüntü yönetmenliğinde Can Dolu ile çalıştı.



Aşkı mevsimlere benzeten şarkı!



Cem Yenel, aşkı mevsimlere benzeten akustik tarzda bir Türkçe pop şarkısı olan Mevsimler Gibi şarkısında her şeyin geçici olduğunu ve aşk için yazı beklemenin anlamsız olduğunu son derece yalın ama güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.



‘’Fransızca bir yazıdan etkilenerek yazdım’’



Cem Yenel, Çağan Şengül ile birlikte seslendirdikleri şarkısı Mevsimler Gibi ile ilgili duygularını ise şu şekilde ifade ediyor: '' Mevsimler Gibi şarkısını yazmama vesile olan şey okuduğum Fransızca bir yazıydı. 'Tout est ephemere' yani her şey geçicidir. O kadar etkiledi ki bu söz beni. Mevsimler de öyle, sevmek de. Yaz da geliyor, geçiyor, kış geliyor o da geçiyor. Her seferinde de sanki hiç bitmeyecekmiş gibi yaşıyoruz mevsimleri, montlarımızın içindeyken sıcacık denizi, karpuz yerken karı kafamızdan atıyoruz. Ama hepsi geçiyor, zaman üzerimizden uçuyor, yaza aldanmamak kışı da olduğundan sert görmemek lazım belki. Değişimi kabul etmek lazım, üzülmemek sinirlenmemek… O yüzden hepsi de biraz anlamsız. Beklemek anlamsız. Sadece an var.

Çağan Şengül çok sevdiğim bir müzisyen arkadaşım. Sürekli beraber müzik yapıyoruz, şarkı yazıyoruz. Ona bu şarkıyı dinlettiğimde çok beğendi ve içinde olmak istedi. Ben de çok mutlu oldum buna. Hemen çıktık, Burak’a gittik ve kaydımızı aldık. Aranjede ne istediğimizi çok iyi biliyorduk. Çok hızlı çıktı şarkı. Klipte kafamda yol vardı. Eski bir araba ve uzun bir yol, bambaşka hikayeleri olan iki yol arkadaşının birbirine bir o kadar paralel yaşanmışlıklarını bir yolla tasvir etmek istedim. Çağanla ben de buyuz zaten, çok kontrast ama en az o kadar güçlü bir uyum. Araba Çağan’ın bir arkadaşının, bir baktık plakası 'An'. Bir günde çektik klibi. Biliyorum ki bundan yıllar sonra çocuklarıma ‘ Bakın, Çağan amcanızla çektiğimiz klibe.’ diye gururla izleteceğim.''



Cem Yenel ve Çağan Şengül'ün birlikte seslendirdikleri Mevsimler Gibi şarkısı ve klibi, Warner Music Türkiye etiketiyle 27 Ocak tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.